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Компания ROX Motor локализует производство легковых автомобилей в России

Компания ROX Motor локализует производство легковых автомобилей в России

Так, 30 июля на автомобильном фестивале «ПроДвижение», который пройдет на ВДНХ, состоится символичный запуск производства.

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