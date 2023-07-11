Эрдоган согласился одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО в обмен на «заверения» от Стокгольма и ЕС

Сегодня в Вильнюсе открывается саммит НАТО, и за несколько часов до его открытия генсек альянса Столтенберг сделал заявление о решении турецкого президента по шведской заявке на вступление в военный блок.
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