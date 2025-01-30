Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Квартальная чистая прибыль Microsoft выросла на 10%

Квартальная чистая прибыль Microsoft выросла на 10%

Корпорация Microsoft заявила о том, что чистая прибыль во втором фискальном квартале 2025 года, завершившемся 31 декабря, составила $24,11 млрд, или же$3,23 на одну акцию, по сравнению с $21,87 млрд, или $2,93 на бумагу, годом ранее.

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