Квартальная чистая прибыль Microsoft выросла на 10%

Корпорация Microsoft заявила о том, что чистая прибыль во втором фискальном квартале 2025 года, завершившемся 31 декабря, составила $24,11 млрд, или же$3,23 на одну акцию, по сравнению с $21,87 млрд, или $2,93 на бумагу, годом ранее.