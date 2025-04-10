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Вырезанные топором игрушки и пасхальные писанки покажет Музей сибирской иконы

Вырезанные топором игрушки и пасхальные писанки покажет Музей сибирской иконы

Выставка пасхальных яиц откроется 16 апреля в сузунском Музее сибирской народной иконы. Среди экспонатов – писанки, народная живопись, графика, роспись по дереву и уникальная мазыкская игрушка – изделия, вырезанные топором.

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