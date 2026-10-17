Заем выдается на срок до 25 лет и способен покрыть до 80% стоимости жилья.В Госдуме разъяснили условия льготной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
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