Татьяна Навка угодила в международный скандал из-за музыки на ее новом ледовом шоу

Ледовые шоу Татьяны Навки вызывают уже много лет огромный интерес у зрителей. В них участвуют популярные российские фигуристы, используются современные световые эффекты, шьются потрясающей красоты костюмы.
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