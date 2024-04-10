Монастырь Святого Николая в Куршумлии называют монастырём одного монаха. Сербия

В монастыре Святого Николая я оказалась попутно. Возвращаясь из Города Дьявола, где эрозийные скалы, увенчанные каменными глыбами, напоминают сказочный город, арендованное такси доставило меня на гору к полуразрушенному православному мужскому монастырю с одним монахом.