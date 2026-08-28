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RT Russia

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Мишина хотела бы стать тренером после окончания карьеры

Мишина хотела бы стать тренером после окончания карьеры

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, выразила желание заняться тренерской работой после окончания карьеры.

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