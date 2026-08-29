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Кто с 1 сентября не сможет пользоваться «Сбербанк Онлайн»

Кто с 1 сентября не сможет пользоваться «Сбербанк Онлайн»

С 1 сентября пользователям «Сбербанк Онлайн» не стоит ждать автоматической блокировки доступа из-за возраста телефона: подтвержденных правил о массовом отключении старых смартфонов нет.

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