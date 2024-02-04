Васильев сравнил Большунова с норвежским биатлонистом Бьорндаленом

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о форме российского лыжника Александра Большунова, который одержал 17-ю победу подряд на этапах Кубка России по лыжным гонкам.
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