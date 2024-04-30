15+ человек рассказали про соседей, от которых хочется бежать без оглядки

Соседи — как лотерея. Вы никогда не знаете, что вам выпадет: золотой билет в виде приветливой семьи, с которой можно поделиться вкусняшками, или хамоватые тролли, отравляющие жизнь и ворующие ваш интернет.
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