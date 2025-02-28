Русские будут на Олимпиаде. МОК призвал всех допустить русских спортсменов до зимних игр. Каково теперь тем кто поменял гражданство и сбежал

Silver Kont

В нейтральном статусе поедут бляди и пидарасы, за поддельные награды готовые в жопу дать и всё терпеть.... У фуфлыжников из мока денег нет на проведение игр, вот и "приглашают" россиян, но в нейтральном статусе.... А если бы отказались от "нейтралитета" и взносы не платили, то эти игрища пиZдой бы накрылись и всем бы ясно стало, что без России они смысла не имеют...