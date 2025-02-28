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Русские будут на Олимпиаде. МОК призвал всех допустить русских спортсменов до зимних игр. Каково теперь тем кто поменял гражданство и сбежал

Русские будут на Олимпиаде. МОК призвал всех допустить русских спортсменов до зимних игр. Каково теперь тем кто поменял гражданство и сбежал

Avia.pro - СМИ Сенсация, от которой сердце бьётся чаще: Международный олимпийский комитет (МОК) сделал ход конём и призвал международные федерации зимних видов спорта пустить российских и белорусских атлетов на отбор к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

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Комментарии
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Silver Kont
В нейтральном статусе поедут бляди и пидарасы, за поддельные награды готовые в жопу дать и всё терпеть.... У фуфлыжников из мока денег нет на проведение игр, вот и &quot;приглашают&quot; россиян, но в нейтральном статусе.... А если бы отказались от &quot;нейтралитета&quot; и взносы не платили, то эти игрища пиZдой бы накрылись и всем бы ясно стало, что без России они смысла не имеют...
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