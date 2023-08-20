Спички - не игрушка

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"Поднимайте зарплату". Мигранты обвалили рубль?

"Поднимайте зарплату". Мигранты обвалили рубль?

Текущая девальвация рубля ударила по кошелькам не только граждан России, но и мигрантов. Разумеется, зарабатывают здесь они также в рублях, а выводят деньги к себе на Родину в валюте.

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