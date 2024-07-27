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Защитник «Крыльев» Бейл об 1:3 от «Ростова»: «Перед вторым голом был чистый фол, но арбитр его не зафиксировал. Возможно, он был чересчур мягок с игроками» 

Защитник «Крыльев» Бейл об 1:3 от «Ростова»: «Перед вторым голом был чистый фол, но арбитр его не зафиксировал. Возможно, он был чересчур мягок с игроками» 

Защитник самарского клуба высказался после игры 2-го тура Мир РПЛ, которую обслуживал арбитр Евгений Кукуляк.

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