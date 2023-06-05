Находящийся в зоне СВО Рогозин выложил свою фотографию с оружием и прокомментировал снимок словом «Начинается»

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне российской спецоперации, разместил в интернете свою фотографию с оружием и прокомментировал данный снимок словом «Начинается».
Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне российской спецоперации, разместил в интернете свою фотографию с оружием и прокомментировал данный снимок словом «Начинается».
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