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Находящийся в зоне СВО Рогозин выложил свою фотографию с оружием и прокомментировал снимок словом «Начинается»

Находящийся в зоне СВО Рогозин выложил свою фотографию с оружием и прокомментировал снимок словом «Начинается»

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, который в настоящий момент находится в зоне российской спецоперации, разместил в интернете свою фотографию с оружием и прокомментировал данный снимок словом «Начинается».

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