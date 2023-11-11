Богиня: 81-летняя Вера Алентова восхитила молодостью и красотой

В 1965 году Вера Валентиновна была принята в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, на сцене которого ее первой ролью стала Райна Петкова в спектакле "Шоколадный солдатик" режиссера Бориса Равенских.
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