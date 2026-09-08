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Татар-информ

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Обладателями премии имени Шнеппа стала группа ученых из Санкт-Петербурга

Обладателями премии имени Шнеппа стала группа ученых из Санкт-Петербурга

Победителей международной премии Шнеппа в области компрессоростроения объявили в Казани. Премия присуждается один раз в два года ученым и изобретателям за значительный вклад в развитие российской компрессоростроительной отрасли.

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