Дорогие, любимые мои дети! Поздравляю вас с ситцевой свадьбой! Пусть ваш союз будет крепким, а жизнь — сладкой и насыщенной впечатлениями и радостными эмоциями.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Дорогие, любимые мои дети! Поздравляю вас с ситцевой свадьбой! Пусть ваш союз будет крепким, а жизнь — сладкой и насыщенной впечатлениями и радостными эмоциями.