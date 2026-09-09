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RT Russia

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ВСУ не смогли сбить баллистические ракеты во время ночных ударов

ВСУ не смогли сбить баллистические ракеты во время ночных ударов

Войска ПВО украинской армии в ночное время не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты.

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