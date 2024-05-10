В Самарской области задержан бегавший полтора года от полици преступник

Жительница Октябрьская обратилась в полицию по факту кражи у нее кошелька с крупной суммой денег.Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, само преступление было совершено еще в сентября 2022 года.
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