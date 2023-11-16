Политолог Перла: Западу будет непросто найти замену Зеленскому

Политический обозреватель Андрей Перла в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление американского бизнесмена Илона Маска о том, что, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского, главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный ценит жизни своих людей.
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