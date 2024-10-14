22 фото балконов и лоджий, которые вызывают восхищение, смех и много вопросов

Каждый горожанин согласится, что балкон — нечто большее, чем просто дополнительные квадраты жилплощади… Для некоторых жильцов многоэтажек это способ выделиться, заявить о своей уникальности и превосходстве, а также показать, как именно он сошел с ума… Да-да, потому что ничем иным не объяснить мотивацию героев этой подборки, которые превратили свои балконы в… смотрите сами! .