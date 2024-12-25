Бастрыкин вмешался в проблему рейдерского захвата квартир москвичей

СК проведет проверку сообщений о рейдерском захвате квартир в Москве Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК по Москве Андрею Стрижову начать проверку сообщений о рейдерских захватах квартир.
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