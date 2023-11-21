В национальном парке "Смоленское Поозерье" поймали браконьера

Мужчина поставил сеть на озере Рытое. Ночью 10 ноября на автодороге «Демидов – Пржевальское», возле деревни Покровское, сотрудники ГАИ остановили машину, за рулем которой сидел 55-летний житель поселка Пржевальское.
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