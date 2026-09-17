Former U.S. Sen. Jon Kyl, Republican of Arizona, dies at 84

Former U.S. Sen. Jon Kyl, an Arizona Republican, has died from complications related to a neurological disease, his family said Thursday.
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