Сотрудник МВД спас пенсионерку от мошенничества на сумму 850 тысяч рублей

Ольга Лебедева, сотрудница Центра финансового обеспечения Министерства внутренних дел Республики Башкортостан, спасла пенсионерку от мошенничества, которое могло привести к потере значительной суммы денег.
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