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Сотрудник МВД спас пенсионерку от мошенничества на сумму 850 тысяч рублей

Сотрудник МВД спас пенсионерку от мошенничества на сумму 850 тысяч рублей

Ольга Лебедева, сотрудница Центра финансового обеспечения Министерства внутренних дел Республики Башкортостан, спасла пенсионерку от мошенничества, которое могло привести к потере значительной суммы денег.

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