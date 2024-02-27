Секретарь Совбеза РФ Патрушев встретился с президентом Кубы Бермудесом

В Гаване обсудили сотрудничество России и Кубы в области безопасности, культуры и экономики. Секретарь Совбеза Николай Патрушев встретился с президентом Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, сообщили «Известия».
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