Арнальди о полуфинале против Рублева: «Он попытается отыграться после «Ролан Гаррос»

Они сыграют в полуфинале «Мастерса» в Монреале. Баланс их личных встреч – 1:1. Ранее в этом сезоне Рублев и Арнальди встречались на «Ролан Гаррос» – итальянец победил со счетом 7:6(6), 6:2, 6:4.