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Регионы России

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Яндекс опубликовал открытый доступ к языковой модели AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base

Яндекс опубликовал открытый доступ к языковой модели AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base

Яндекс представил в открытом доступе языковую модель AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base, являющуюся экспериментом на пути к единой рассуждающей модели (ЕРМ).

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