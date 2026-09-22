Яндекс опубликовал открытый доступ к языковой модели AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base

Яндекс представил в открытом доступе языковую модель AliceAI-Foundation-80B-A3B-Base, являющуюся экспериментом на пути к единой рассуждающей модели (ЕРМ).
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