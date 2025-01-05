С осужденного за взятку российского бизнесмена решили взыскать миллиарды рублей

Судебные приставы взыщут с бизнесмена Бориса Шпигеля более 8,6 миллиарда рублей Судебные приставы взыщут миллиарды рублей с главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля, осужденного за дачу взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.
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