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Пеп об ЛЧ: «Клубам с большой историей легко. В «Ман Сити» нам дали время на поражения от «Монако», «Ливерпуля», «Тоттенхэма». Теперь мы можем конкурировать везде»

Тренер возглавил команду в 2016 году. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

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