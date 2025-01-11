Москва - Владивосток (Китай) - Москва

﻿﻿Предисловие: Мы в Кургане! 5 часов 396 километров На улице 17 градусов, пасмурно, небольшой дождь - город выглядит пока не очень привлекательно) Но вообще, наш главный план сегодня вечером - умыться (у моей бабушки в саду не было такой возможности), поэтому мы не вряд ли выйду из квартиры) Мы решили, что если нам будет совсем грустно в Кургане, то завтра вечером отправимся в другой город! Ну и что) Предисловие №2 Галлия, отмени! Наши питерские друзья из Чебоксар пришли на помощь и порекомендовали несколько крутых мест для посещения в Кургане Так что составьте план на завтра! Спойлер: возможно, мы еще сможем оправиться от пропущенной поездки в Музей пива, так что держите пальцы скрещенными День 12 Дорогой дневник, Наше утро начинается в 7 утра.