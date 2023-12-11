Елена Гнётова приняла участие в обсуждении вопросов защиты прав предпринимателей в Северо-западной транспортной прокуратуре

6 декабря уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Карелия Елена Гнётова приняла участие в работе Общественного совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Северо-западной транспортной прокуратуре.
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