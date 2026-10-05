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Царьград

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Самбистка из Челябинска завоевала бронзу первенства мира в Греции

Самбистка из Челябинска завоевала бронзу первенства мира в Греции

В весовой категории до 72 кг на прошедшем в Салониках первенстве мира по самбо Алена Мурзина из Челябинской области после поражения в стартовой схватке от представительницы Монголии Делгер Джадамбы выиграла последующие поединки и заняла третье место.

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