В Великобритании пенсионер отбился от грабителя с помощью бутылки

В Великобритании 75-летний пенсионер отбился от грабителя с помощью стеклянной бутылки.В Великобритании мужчина попытался ограбить пенсионера, но вместо наживы получил несколько ударов стеклянной бутылкой по голове.
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