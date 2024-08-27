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В Великобритании пенсионер отбился от грабителя с помощью бутылки

В Великобритании пенсионер отбился от грабителя с помощью бутылки

В Великобритании 75-летний пенсионер отбился от грабителя с помощью стеклянной бутылки.В Великобритании мужчина попытался ограбить пенсионера, но вместо наживы получил несколько ударов стеклянной бутылкой по голове.

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