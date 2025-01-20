Ниша серийного аддитивного производства свободна

Искаженное представление о возможностях массового аддитивного производства тормозит его включение в технологические цепочки российских предприятий Напечатанная топливная форсунка (GE Aerospace)читайте на monocle.
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