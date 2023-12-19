Путин передал доли Wintershall и OMV в российских нефтегазовых активах

РИАМО - 19 дек. Российский президент Владимир Путин подписал указы, согласно которым немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли права в компаниях, занимающихся разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения, сообщает РБК.
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