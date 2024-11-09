На Тихоокеанском флоте проведён учебно-методический сбор с заместителями командиров по военно-политической работе

На сборе также были рассмотрены вопросы по организации информационно-пропагандисткой и культурно-досуговой работы, работе с обращениями граждан и организация социальной работы с членами семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
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