В Петербурге взлетят цены на продукты: когда и что подорожает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября, ФедералПресс. Осенью в Северной столице вырастут цены на продукты. В торговых сетях предупредили, что прибавят в стоимости хлебобулочные изделия, молочная продукция, кондитерские изделия и алкоголь.