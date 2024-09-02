В Петербурге взлетят цены на продукты: когда и что подорожает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября, ФедералПресс. Осенью в Северной столице вырастут цены на продукты. В торговых сетях предупредили, что прибавят в стоимости хлебобулочные изделия, молочная продукция, кондитерские изделия и алкоголь.
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