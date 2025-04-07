Денис Клявер сообщил, что собирается жениться во торой раз и назвал дату свадьбы

Певец Денис Клявер 6 апреля отметил свой 50-летний юбилей. В честь этой круглой даты он готовит большой сольный концерт, который состоится осенью, а летом планирует еще одно важное событие — повторную свадьбу с нынешней супругой.
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