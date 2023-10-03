Ургант выступил с политическим заявлением после молчания: «Я символизирую Россию»

Ивана Урганта не сильно жалуют в России из-за того, что каждый раз мужчина отказывается давать ответ на тему его политических убеждений и, судя по его ироничным вставкам на тему «я ни перед кем отчитываться не должен», телеведущего вовсе не заботит мнение окружающих о его позиции.