Студенты и преподаватели просят Минкульт проверить петербургский вуз

В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения разгорается серьезный конфликт. Обеспокоенные учащиеся обратились к главе Министерства культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой провести проверку руководства вуза.
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