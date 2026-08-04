В России с 1 сентября синтетические алмазы будут маркировать отдельно от природных бриллиантов

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые требования к маркировке синтетических алмазов. Теперь такие камни должны обозначаться как ограненные синтетические алмазы, а их вес указывается в граммах, а не в каратах, как это принято для природных бриллиантов.