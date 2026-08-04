FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

2 088 подписчиков

В России с 1 сентября синтетические алмазы будут маркировать отдельно от природных бриллиантов

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу новые требования к маркировке синтетических алмазов. Теперь такие камни должны обозначаться как ограненные синтетические алмазы, а их вес указывается в граммах, а не в каратах, как это принято для природных бриллиантов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии