Axios: сотрудникам конгресса США запретили пользоваться DeepSeek

В данный момент чат-бот находится на рассмотрении в Палате представителей Сотрудников аппарата конгресса Соединенных Штатов предупредили, что китайский чат-бот компании DeepSeek не разрешен им для официального использования.
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