В Тюмени готовятся к строительству второй объездной дороги

В Тюмени планируют начать изъятие земельных участков из-за строительства второй объездной дороги. Информация об этом указана в проекте постановления правительства Тюменской области, размещенном на официальном портале органов государственной власти региона.
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