Молодежный центр «Театральный» обновят в Ангарске в этом году

Капитальный ремонт молодежного центра «Театральный» планируют провести в Ангарске в 2025 году. На это выделят средства из областного бюджета в рамках программы социально-экономического развития муниципальных образований.
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