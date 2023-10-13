Городской центр отбора на контрактную службу продолжает работу в Бутырском

В центре на улице Яблочкова будущим участникам СВО оказывают необходимую помощь. Все, кто приходит сюда, отмечают, что в работе центра нет бюрократических проволочек, прохождение медкомиссии и сбор документов проходят очень организованно.
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