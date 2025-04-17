Трамп запретил Израилю атаковать Иран: детали от New York Times

Президент США Дональд Трамп наложил запрет на израильскую атаку на ядерные объекты Ирана в мае. Решение принято после переговоров с Тегераном и консультаций в Белом доме, сообщает New York Times со ссылкой на неназванные источники.
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