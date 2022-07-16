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Леброн Джеймс набрал 42+16 в матче Drew League

Леброн Джеймс набрал 42+16 в матче Drew League

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отметился результативной игрой в матче полулюбительской Drew League. Звездный баскетболист завершил встречу с показателями 42 очка, 16 подборов и 4 перехвата.

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