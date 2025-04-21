Майские выходные в России: отдых с 1 по 4 и с 8 по 11 мая 2023 года

Русские получат дополнительные выходные дни в мае: праздники продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов объяснил такую возможность за счёт переноса выходных дней из зимнего производственного календаря.
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